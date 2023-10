Qui a laissé la lumière allumée ? Maison Gueffier La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Des robots, des émotions, des Indiens, une vache, la douceur du miel, la saveur des mots, c’est peu dire que nous aurons de quoi explorer avec cet artiste génial.

Richard Marnier est artiste, performer, plasticien, auteur de livres pour les jeunes personnes.

Diplômé en arts plastiques et arts décoratifs, Richard Marnier mène depuis son premier album Jocelyne Vache à lait (éd. du Seuil, 2005) un travail qui lie la recherche plastique et le langage. S’il est souvent accompagné pour l’illustration, régulièrement par Aude Maurel (citons les magnifiques La lumière allumée ou encore Dans la machine à laver aux éditions Frimousse), il fait paraître en 2014 un livre étonnant où il est le seul maître à bord : Robots intergalactiques, les super Brikabraks (éd. du Rouergue) qui mêle sculpture, dessins et textes.

De nombreux ateliers et des expositions naissent bien souvent de ses/leurs livres et c’est dans une grande joie que nous expérimenterons cela avec vous.

Maison Gueffier La Roche-sur-Yon

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:30:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

Festival Roulez Jeunesse En Famille

Richard Marnier