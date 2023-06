Maison Grignon Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun Tuffalun Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Tuffalun Maison Grignon Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun, 17 septembre 2023, Tuffalun. Maison Grignon Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Maison Grignon

La maison est bâtie sur les fondations du 1er site connu de la commune, »Landrum Villa ».

– Journée organisée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde Du Patrimoine).

– Point info avec documentation, au stand de l’ALSP, plece de l’église de Louerre. Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN 2 rue de La Forêt Louerre 49700 TUFFALUN Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire Maison Grignon 1720.

La maison Grignon est bâtie sur les fondation du 1er site connu de la commune »Landrum villa » . A l’origine la propriété englobait la rue de la rue de la forêt et s’étendait jusqu’à la Robinière, comprenant la Mairie et l’école. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mr et Mme Silvestre De Sacy Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun Autres Lieu Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Adresse 2 rue de La Forêt Louerre 49700 TUFFALUN Ville Tuffalun Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun

Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffalun/

Maison Grignon Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun 2023-09-17 was last modified: by Maison Grignon Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun Maison Grignon 2 rue de la forêt 49700 TUFFALUN Tuffalun 17 septembre 2023