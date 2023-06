Découvrez l’enseigne et la grille remarquable d’une ancienne boucherie de la fin du XIXe siècle Maison Griffier Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École Découvrez l’enseigne et la grille remarquable d’une ancienne boucherie de la fin du XIXe siècle Maison Griffier Saint-Maixent-l’École, 15 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École. Découvrez l’enseigne et la grille remarquable d’une ancienne boucherie de la fin du XIXe siècle 15 – 17 septembre Maison Griffier Gratuit. Entrée gratuite. En septembre 2021, la ville de Saint-Maixent projette la démolition de maisons proches de l’abbatiale pour réaliser des logements sociaux. Or, il existe une enseigne et un grille remarquable de cette boucherie de la fin du XIXe siècle. Ajoutons la découverte fortuite dans l’arrière cour d’une peinture murale, représentant saint Christophe. C’est le début d’un engagement sans faille pour redonner son écrin à cette œuvre du XVe siècle. Ce défi du temps présent a immédiatement rassemblé quelques bénévoles mais tout reste à faire. Ils vous présentent les lieux et partagent leur passion. Maison Griffier 9 rue Anatole France, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 66 92 77 81 La devanture de la boucherie Griffier date de la fin du XIXe siècle. Cette enseigne et ses appartements bourgeois, très délabrés, masque les ruines d’un bâtiment gothique avec des peintures murales historiées dont une représentation de saint Christophe. Proche du centre religieux de la cité et sauvée in extrémis, elle recèle des peintures du XVe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Marie-Claude Bakkal-Lagarde – ADANE Détails Catégories d'Évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Maison Griffier Adresse 9 rue Anatole France, 79400 Saint-Maixent-l'École Ville Saint-Maixent-l'École

