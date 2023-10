Répare Ton Truc Café Maison Graziana Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Répare Ton Truc Café Maison Graziana Libourne, 21 octobre 2023, Libourne. Répare Ton Truc Café Samedi 21 octobre, 10h00 Maison Graziana Maison Graziana 25 avenue de Verdun 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00 La Consigne Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Maison Graziana Adresse 25 avenue de Verdun 33500 Libourne Ville Libourne Departement Gironde Lieu Ville Maison Graziana Libourne latitude longitude 44.910702;-0.239446

Maison Graziana Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/