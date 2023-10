Réparation vélo – Remise en selle pour l’automne Maison Glaz Gâvres, 22 octobre 2023, Gâvres.

Réparation vélo – Remise en selle pour l’automne Dimanche 22 octobre, 14h00 Maison Glaz

Vincent vous propose une remise en selle et en état de vos fidèles destriers à deux roues ! On laisse la tempête derrière nous et on vient humer le beau ce dimanche sur la Pointe avec son vélo mal en point !

Maison Glaz 56680 Gâvres Gâvres 56680 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

