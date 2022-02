Maison Georges présente soirée Saint-Valentin Rions, 14 février 2022, Rions.

Maison Georges présente soirée Saint-Valentin Rions

2022-02-14 – 2022-02-14

Rions Gironde Rions

EUR 65 Encore quelques tables disponibles pour le 14 Février 2022:)

Notre chef a imaginé un menu unique pour cette soirée spéciale

Amuse bouche

Entrée

truite confite au citron vert, crémeux de chou fleur au lait de coco et cumin.

Plat Filet mignon de veau au gril, purée de céleri caramélisé à la truffe, jus poivré.

Fromage

Foccacia de chèvre, compotée de pomme cidrée, jeunes pousses et vinaigrette au miel de Langoiran

Dessert v

Raviole au cacao, crème mamelaka chocolat au lait et gingembre, crumble de cacao à la fleur de sel et crème glacée.

Mignardises

+33 5 56 27 49 37

Maison Georges

Rions

dernière mise à jour : 2022-02-07 par