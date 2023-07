Visite du site du Droit Humain International Maison Georges-Martin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite du site du Droit Humain International Maison Georges-Martin Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite du site du Droit Humain International 16 et 17 septembre Maison Georges-Martin Entrée libre Exposé sur la création de l’Ordre maçonnique mixte le Droit Humain.

Exposé sur la franc maçonnerie mixte contemporaine.

Visite des temples. Maison Georges-Martin 5 rue Jules-Breton 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Île-de-France 01 43 31 84 04 https://ledhinternational.fr Temples maçonniques édifiés entre 1912 et 1914 dans un bâtiment à l’architecture de type égyptien. Métro Saint Marcel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Lieu Maison Georges-Martin Adresse 5 rue Jules-Breton 75013 Paris Ville Paris

