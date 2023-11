Bal traditionnel occitan à Cazères Maison Garonne, 1er étage, Cazères (31) Bal traditionnel occitan à Cazères Maison Garonne, 1er étage, Cazères (31), 19 novembre 2023, . Bal traditionnel occitan à Cazères Dimanche 19 novembre, 16h00 Maison Garonne, 1er étage, Cazères (31) Bal traditionnel Occitan le 19 novembre, à partir de 16 h à la maison Garonne à Cazères, 1er étage Bal animé par le groupe Pique Poque Ce bal ouvert à tous est le premier organisé par l’association Irlandoc de Cazères ; Il s’intègre dans une journée de rencontre musiciens/danseurs, musiques traditionnelles d’Irlande et d’Occitanie ; il sera donc précédé et suivi de sessions spontanées (ou « bœuf ») auxquelles il est possible d’assister ou participer en tant que musicien ou danseur Il est conseillé d’apporter son panier car il n’y a ni buvette ni restauration pour cette première édition. source : événement Bal traditionnel occitan à Cazères publié sur AgendaTrad Maison Garonne, 1er étage, Cazères (31) 2, rue du Quai Notre Dame

