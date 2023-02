Un weekend métiers d’art à la Maison Galerie MAISON GALERIE LAURENCE PUSTETTO, 1 avril 2023, Libourne.

La Maison Galerie Laurence Pustetto met au cœur de son concept les métiers d’arts, métiers des savoir-faire et de la création, métiers d’excellence dont les productions nourrissent l’âme des maisons.

Libourne

La Maison Galerie met en avant trois métiers d’art, trois univers distincts :

Les œuvres sur papier d’Hugo Janin dont les découpages d’image et la maitrise des couleurs, signent un renouveau esthétique de la sérigraphie.

Les marqueteries de faïence de Claire Roger, virtuose dans cet art très technique et qui revendique la recherche du beau.

Le mobilier des ébénistes Cassat & Dehais dont une des pièces est entrée au Mobilier National.

Trois expressions qui revendiquent des savoirs faire d’excellence autant que la recherche du beau et de l’équilibre, trouvent une cohérence au sein de la maison ! La mise en scène intègre ces trois métiers aux usages quotidiens. Les métiers d’art sont à vivre ! Ils sont un lien unique et précieux entre savoir-faire ancestraux et modernité, un encrage précieux dans la matière. Les mobiliers restaurés par un tourneur sur bois (meilleur ouvrier de France ) et un tapissier sont aussi les engagements de la Maison Galerie envers les métiers d’art, à découvrir.



