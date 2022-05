MAISON GABORIT – VISITE DE LA FERME BIO Maulévrier Maulévrier Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maulévrier Maine-et-Loire Vendredi 03 juin 2021 – de 16h à 18h30 – Visite de la ferme & Marché de producteurs locaux. Au programme : Marché de producteurs, visite de la ferme, Découverte et dégustation de nos produits laitiers, visionnage du film présentant la Maison Gaborit « la terre libère ses saveurs ». Modalités pratiques : de 16h à 18h30.

Lieu : LA GRANDE NILLIERE – 49360 MAULEVRIER

