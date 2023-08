Venez visiter la Cité Frugès-Le Corbusier ! Maison Frugès – Le Corbusier Pessac, 14 octobre 2023, Pessac.

Venez visiter la Cité Frugès-Le Corbusier ! 14 et 15 octobre Maison Frugès – Le Corbusier Gratuit. Sur inscription auprès de Culture Pessac.

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture, sur le thème « Architecture et transition écologique », des visites commentées de la Cité Frugès-Le Corbusier vous sont proposées tout le week-end.

Vous découvrirez les questions qui se posent désormais, à l’heure de conserver et restaurer un patrimoine mondial qui doit intégrer les grands enjeux du changement climatique.

Maison Frugès – Le Corbusier 4 rue Le Corbusier, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}] Le 17 juillet 2016, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial de l’humanité 17 sites du grand architecte Le Corbusier (1887-1965) ; 10 sites en France et 7 dans 6 autres pays. Cette nomination constituait une consécration et une reconnaissance de la vision novatrice de cet architecte qui inventa, au début du XXe siècle, une architecture nouvelle, éminemment moderne, qui insistait sur le fonctionnel, la pureté des lignes et l’emploi de matériaux nouveaux.

La Cité Frugès de Pessac est l’un de ces sites inscrits. Elle est le fruit d’une rencontre entre un industriel sucrier bordelais audacieux, Henry Frugès, commanditaire dans les années 20 de logements ouvriers sous forme d’une « cité jardin », et d’un architecte visionnaire.

Les 51 maisons de cette cité, livrées en 1926, avant-gardistes dans leur agencement et leur aménagement intérieur, sont à cette époque en rupture complète avec l’architecture bordelaise : formes géométriques simples, terrasses panoramiques, fenêtres en bandeaux, polychromie… tout en bénéficiant d’éléments de confort assez exceptionnels pour des logements sociaux. Plus de 90 ans plus tard, elles étonnent encore par leurs côtés transgressifs et novateurs.

La ville de Pessac a acquis une de ces maisons voici plusieurs années, pour en faire une maison témoin ouverte à la visite et proposant plusieurs expositions annuelles. Elle vous y accueille toute l’année dans le cadre de visites commentées ou libres, sur réservation. Située au 4 rue Le Corbusier, elle est aussi le lieu de diverses expositions sur les thèmes de l’architecture, du design et de l’art contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

©Ville de Pessac