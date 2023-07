Visite guidée : « Expérimenter une architecture avant-gardiste de 1926 à aujourd’hui » Maison Frugès-Le Corbusier Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac Visite guidée : « Expérimenter une architecture avant-gardiste de 1926 à aujourd’hui » Maison Frugès-Le Corbusier Pessac, 16 septembre 2023, Pessac. Visite guidée : « Expérimenter une architecture avant-gardiste de 1926 à aujourd’hui » 16 et 17 septembre Maison Frugès-Le Corbusier Gratuit. Sur inscription. Profitez d’une occasion de découvrir comment habiter la Cité Frugès, patrimoine vivant et durable inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO au titre de « L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement moderne » mais aussi, étape de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe « Destinations Le Corbusier, promenades architecturales ».

Avec le soutien d’Aquitanis. Maison Frugès-Le Corbusier 4 rue Le Corbusier, Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}] La Cité Frugès est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis juillet 2016, inscription collective de 17 sites au titre de l’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement moderne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

