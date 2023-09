Visite guidée à la découverte du cognac Frapin, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant ! Maison Frapin Juillac-le-Coq, 15 septembre 2023, Juillac-le-Coq.

Le vendredi 15 septembre 2023, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Frapin et l’Association des savoir-faire du cognac s’associent pour un parcours unique au sein du domaine dont les origines de la famille remontent à 1270.

Le circuit traversant le vignoble et les chais à la découverte du patrimoine des eaux-de-vie est entièrement guidé.

Le parcours d’environ 1h30 permettra aux visiteurs de découvrir successivement les étapes de l’élaboration du cognac, ceux qui le font vivre, ainsi que le patrimoine architectural et culturel remarquable du domaine. Tout comme la Maison Frapin, de nombreux lieux privilégieront, cette année, les visites en lien avec les entreprises du patrimoine vivant, faisant ainsi bénéficier au public de présentations approfondies sur les patrimoines culturels immatériels qui seront dispensées par des professionnels.

Maison Frapin 1210 Les Gabloteaux, 16130 Juillac-le-Coq Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine Rencontre du temps et d'un esprit, le style Frapin porte à sa plus haute expression la quintessence du Cognac. Avec son vignoble exceptionnel s'étendant sur plus de 240 hectares exclusivement au cœur de la Grande Champagne 1er Cru de Cognac, la maison Frapin incarne avec passion la grande tradition d'une famille installée en Charente depuis 1270. Alliance d'un savoir-faire ancestral et de méthodes séculaires, Frapin propose des cognacs exclusivement récoltés, distillés et vieillis au domaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

©Cognac Frapin