« Danse, Y es-tu ? »
Samedi 25 mars, 16h00
MAISON FRANCOISE GIROUD

Deux ateliers de danse pour couple parent/enfant…

Equipés de chaussettes pop, les danseurs visiteront plusieurs espaces de danse… Espace bleu : mouvements dans les tissus/vagues

Espace Jaune : les petits rayons de soleil feront travailler le schéma corporel

Espace vert : souffle sur les fleurs de la nature, cache-cache sous les feuilles

MAISON FRANCOISE GIROUD
1 RUE DU NEUFBOURG
CHERBOURG EN COTENTIN
50100 Manche
Normandie
02 33 44 54 44
http://www.rdvpetiteenfance.fr

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:15:00+01:00

