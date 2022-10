5min d’arrêt ! Train et réseaux : une dynamique socio-économique pour La Réunion au 19è siècle – conférence sur : Le tracé du chemin de fer Maison Foucque Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

5min d’arrêt ! Train et réseaux : une dynamique socio-économique pour La Réunion au 19è siècle – conférence sur : Le tracé du chemin de fer Maison Foucque, 14 octobre 2022, Saint-Denis. 5min d’arrêt ! Train et réseaux : une dynamique socio-économique pour La Réunion au 19è siècle – conférence sur : Le tracé du chemin de fer Vendredi 14 octobre, 18h00 Maison Foucque

Entrée libre et gratuite

Maison Foucque 145 rue Jules auber 97400 Saint denis Saint-Jacques Saint-Denis 97400 La Réunion

02 62 92 47 41 Inauguration de l’exposition « 5 min. d’arrêt ! Train et réseaux : une dynamique socio-économique pour La Réunion au 19è siècle » suivie d’une Conférence sur « Le tracé du chemin de fer » Conférencière : Madame Evelyne BAILLIF, Architecte conseil au Département de La Réunion.

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-14T18:30:00+02:00 Région Réunion – SRI

