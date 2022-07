Visite guidée d’une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans Maison forte de Ségelard Auriac-du-Périgord Catégories d’évènement: Auriac-du-Périgord

Dordogne

Visite guidée d’une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans Maison forte de Ségelard, 17 septembre 2022, Auriac-du-Périgord. Visite guidée d’une maison forte construite pendant la guerre de Cent Ans 17 et 18 septembre Maison forte de Ségelard

Gratuit. Entrée libre. Vente de fascicules explicatifs sur place.

Voyagez dans le temps, dans un lieu médiéval conservé en état ! Maison forte de Ségelard Ségelard, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

05 53 51 86 14 Maison forte établie sur un escarpement qui domine la vallée de la Laurence sur une distance de 500 m à vol d’oiseau, le dénivelé est de 80 m. En cours de sauvegarde par les amis d’Auriac-du-Périgord, quelques travaux restent à réaliser. Ce bâtiment du Moyen Âge est une partie importante de tout un ensemble de défense organisé constitué de tours de guet, réparties tout autour et communicant entre elles. Situé à la frontière entre les possessions du roi d’Angleterre et celles du roi de France, ce lieu stratégique nous replonge dans la guerre de Cent Ans. Elle a été construite durant le conflit pour protéger des incursions ennemies la châtellenie de Montignac, isolée au milieu des fiefs anglais. Pendant des siècles, jusqu’à la fin de la Fronde en 1652, elle a servi de poste d’observation, de point de défense et de refuge pour les paysans des alentours. Elle est caractéristique des maisons fortes du Périgord. Voyagez dans le temps, dans un lieu médiéval conservé en état ! Profitez d’une visite guidée pour découvrir cette maison forte typique du Périgord. La visite guidée vous expliquera l’histoire de cette maison et son rôle pendant la guerre de Cent Ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 ©Les amis d’Auriac-du-Périgord

