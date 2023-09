Cet évènement est passé Maison forte « Salcrupt » Maison forte de Salcrupt Saint-Jeures Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Jeures Maison forte « Salcrupt » Maison forte de Salcrupt Saint-Jeures, 16 septembre 2023, Saint-Jeures. Maison forte « Salcrupt » 16 et 17 septembre Maison forte de Salcrupt Visite guidée des expérieurs et du rez-de-chaussée de cette maison forte emblématique du plateau Vivarais-Lignon.

Un audioguide gratuuit est disponible. Maison forte de Salcrupt 43200 Saint-Jeures Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 00 33 6 33 52 71 83 Château de Salcrupt, maison fortifiée Propriété privée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©APPVL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Jeures Autres Lieu Maison forte de Salcrupt Adresse 43200 Saint-Jeures Ville Saint-Jeures Departement Haute-Loire Lieu Ville Maison forte de Salcrupt Saint-Jeures latitude longitude 45.095982;4.20427

Maison forte de Salcrupt Saint-Jeures Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jeures/