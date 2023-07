Visite de la maison forte de Gamay à Saint-Aubin Maison forte de Gamay Saint-Aubin, 17 septembre 2023, Saint-Aubin.

Visite de la maison forte de Gamay à Saint-Aubin Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison forte de Gamay Entrée : adultes 6 € – enfants 4 €

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la maison forte de Gamay à Saint-Aubin vous ouvre ses portes pour une visite guidée dimanche 17 septembre de 14h à 18h30. Découvrez cette maison forte du XIe siècle inscrite au titre de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Maison forte de Gamay 11 rue du Château, 21190 Saint-Aubin Saint-Aubin 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 18 63 15 15 Cette maison forte du XIe siècle a été agrandie au XVe siècle. Elle conserve son donjon et son bâtiment barlong, sa basse-cour. La grande tour a été édifiée au XIe siècle par le chevalier Du May au retour des premières croisades. La maison servit d’hôtel aux Ducs de Bourgogne d’où partait les foudres de vin jusqu’à la Saône, convoyés par des gens d’armes et rejoignaient Auxonne en gabarres. Elle fut vendue après la Révolution à 17 propriétaires qui espéraient tous y trouver le trésor des templiers, et restaurée au XIXe siècle par la famille Chauvigny de Blot. Elle est maintenant inscrite au titre de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et ouverte au public. sur la RD6, entre Chagny et la Rochepot : hameau de Gamay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

© QSU