Visite des extérieurs commentée par le propriétaire Chateau de Belmont, Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1988. Au sein d'une ancienne possession féodale, la Maison Forte de Belmont, décrite « en ruines » en 1545, fut acquise avec ses terres et sa Seigneurerie en 1573,puis « réparée », par François de Vachon, Président du Parlement du Dauphiné. Le Logis est coiffé d'une remarquable toiture, typiquement dauphinoise. Il est doté d'une porte du XVI éme siècle, d'un escalier à vis, et de différentes croisées à meneaux. Côté jardin susistent un couple d'ifs multi-centenaires. La visite porte sur la situation, géographique et historique, l'architecture spécifique, l'évolution de la famille propriétaire jusqu'en 1792.

