Assistez à un concert Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Faverolles, 17 septembre 2023, Faverolles.

Assistez à un concert du groupe chaumontais Casius Belli qui va fêter ses 20 ans d’existence. Un beau voyage au long court semé d’escales artistiques dans une vaine pop-rock française.

Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Bois de Montgessey, 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 86 63 19 »}] La Maison Forestière se situe près du site du mausolée de Faverolles et de la reproduction du mausolée au 1/4 de sa hauteur. La Maison Forestière permet d’organiser des activités pour jeunes et moins jeunes. À 2 km environ du village, vous vous garez sur le parking et montez une côte d’environ 200 m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

