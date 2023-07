Passez une journée autour d’un mausolée Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Faverolles, 15 septembre 2023, Faverolles.

Passez une journée autour d’un mausolée Vendredi 15 septembre, 09h30 Maison forestière du site du mausolée gallo-romain 4 euros par personne. Accompagnateurs gratuits

Venez découvrir le mausolée de Faverolles, le sentier de découverte, le musée, et participer à un atelier au choix :

1) Visite du musée

2) Rallye sur le sentier de découvertes (adpaté à l’âge des participants)

3) Atelier fouilles : on joue aux archéologues

4) Atelier lampes à huile : je fabrique une lampe à huile en terre

5) Atelier mosaïque (uniquement à partir de 7ans)

6) Atelier sculpture sur béton cellulaire

7) Atelier vannerie sauvage

8) Atelier fabrication d’amulette en stéatite : viens fabriquer ton porte bonheur

9) Atelier sportif : se défendre au temps des gallo-romains

10) Atelier jeux : A quoi jouaient les enfants

Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Bois de Montgessey, 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 86 63 19 »}, {« type »: « email », « value »: « mcbf52@orange.fr »}] La Maison Forestière se situe près du site du mausolée de Faverolles et de la reproduction du mausolée au 1/4 de sa hauteur. La Maison Forestière permet d’organiser des activités pour jeunes et moins jeunes. À 2 km environ du village, vous vous garez sur le parking et montez une côte d’environ 200 m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

Association Segusia