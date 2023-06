Assistez à un spectacle, la nuit, entre les arbres et les ombres Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau Catégories d’Évènement: Mont-lès-Neufchâteau

Vosges Assistez à un spectacle, la nuit, entre les arbres et les ombres Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau, 16 septembre 2023, Mont-lès-Neufchâteau. Assistez à un spectacle, la nuit, entre les arbres et les ombres Samedi 16 septembre, 21h00 Maison forestière du Bois Henrys Gratuit. La balade se faisant de nuit le long de sentiers forestiers, il est indispensable d’être équipé de chaussures de randonnée et de disposer d’une lampe de poche. « Entre les arbres et les ombres » est un spectacle présentant les arbres afin de raconter l’histoire de cette forêt. Arpentez la forêt à la lueur de la lampe torche sur une distance de 2,5km.

La visite, proposée par le propriétaire, permet de remonter le temps pour comprendre l’histoire des forêts. Maison forestière du Bois Henrys Bourg, 88300 Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 06 04 03 78 32 Le Bois Henrys est une forêt privée qui appartenait au XIXe siècle à une illustre famille neocastrienne mêlant le Général Henrys et les frères Goncourt. Accès : D674 direction Liffol-le-Grand (Chaumont). À 2,5km de la sortie d’agglomération de Neufchâteau, prendre la route forestière sur la gauche. Parking : route forestière de Noncourt. Toutes les activités se font à proximité ou avec un départ à pied depuis la Maison forestière du Bois Henrys. Prévoir une arrivée au parking au moins 30 minutes avant les conférences (parking à 500m à pied de la maison forestière) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00 ©Daniel Lhuillier Détails Catégories d’Évènement: Mont-lès-Neufchâteau, Vosges Autres Lieu Maison forestière du Bois Henrys Adresse Bourg, 88300 Neufchâteau Ville Mont-lès-Neufchâteau Departement Vosges Lieu Ville Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau

Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-les-neufchateau/

Assistez à un spectacle, la nuit, entre les arbres et les ombres Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau 2023-09-16 was last modified: by Assistez à un spectacle, la nuit, entre les arbres et les ombres Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau 16 septembre 2023