Visitez une forêt pour en comprendre l’histoire en suivant des traces du passé Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau Catégories d’Évènement: Mont-lès-Neufchâteau

Vosges Visitez une forêt pour en comprendre l’histoire en suivant des traces du passé Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau, 16 septembre 2023, Mont-lès-Neufchâteau. Visitez une forêt pour en comprendre l’histoire en suivant des traces du passé Samedi 16 septembre, 15h00 Maison forestière du Bois Henrys Gratuit. Accès libre. Distance : 3 km. Durée : 2h30. Prévoir : tenue adaptée à la marche en forêt (présence potentielle de tiques et de chenilles processionnaires). Au départ de la maison forestière du Bois Henrys, deux forestiers vous accompagnent sur un circuit de 3 km et vous racontent l’histoire des forêts lorraines. Maison forestière du Bois Henrys Bourg, 88300 Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 06 04 03 78 32 Le Bois Henrys est une forêt privée qui appartenait au XIXe siècle à une illustre famille neocastrienne mêlant le Général Henrys et les frères Goncourt. Accès : D674 direction Liffol-le-Grand (Chaumont). À 2,5km de la sortie d’agglomération de Neufchâteau, prendre la route forestière sur la gauche. Parking : route forestière de Noncourt. Toutes les activités se font à proximité ou avec un départ à pied depuis la Maison forestière du Bois Henrys. Prévoir une arrivée au parking au moins 30 minutes avant les conférences (parking à 500m à pied de la maison forestière) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Nicolas Toquard Détails Catégories d’Évènement: Mont-lès-Neufchâteau, Vosges Autres Lieu Maison forestière du Bois Henrys Adresse Bourg, 88300 Neufchâteau Ville Mont-lès-Neufchâteau Departement Vosges Age min 15 Age max 75 Lieu Ville Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau

Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-les-neufchateau/

Visitez une forêt pour en comprendre l’histoire en suivant des traces du passé Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau 2023-09-16 was last modified: by Visitez une forêt pour en comprendre l’histoire en suivant des traces du passé Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau Maison forestière du Bois Henrys Mont-lès-Neufchâteau 16 septembre 2023