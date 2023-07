Découverte Marche Nordique Maison Forestière de Leslurgues Mimizan, 20 septembre 2023, Mimizan.

Mimizan,Landes

La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique, plus ludique et plus complète. La pratique procure un bien-être dès les premières séances qui permettent de travailler l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse…

Le club prête les bâtons.

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat formé à la Marche Nordique

La Marche Nordique en images : https://youtu.be/0YiUJtlr7b4.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 10:30:00. EUR.

Maison Forestière de Leslurgues

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Nordic walking is a different approach to walking, more dynamic, more fun and more complete. From the very first sessions, Nordic walking provides a sense of well-being, with the opportunity to work on endurance, muscle strengthening, flexibility…

The club lends poles.

Supervision: State-qualified sports instructor trained in Nordic Walking

Nordic Walking in pictures: https://youtu.be/0YiUJtlr7b4

La marcha nórdica es una forma diferente de caminar, más dinámica, más divertida y más completa. Desde las primeras sesiones, la marcha nórdica proporciona una sensación de bienestar, con la oportunidad de trabajar la resistencia, el fortalecimiento muscular y la flexibilidad….

El club presta bastones.

Supervisión: monitor deportivo titulado por el Estado y formado en marcha nórdica

La marcha nórdica en imágenes: https://youtu.be/0YiUJtlr7b4

Nordic Walking ist ein anderes Konzept des Gehens, das dynamischer, spielerischer und umfassender ist. Die Praxis sorgt schon nach den ersten Sitzungen für Wohlbefinden, bei denen Ausdauer, Muskelaufbau und Beweglichkeit trainiert werden können…

Der Verein leiht die Stöcke aus.

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer, der in Nordic Walking ausgebildet ist

Nordic Walking in Bildern: https://youtu.be/0YiUJtlr7b4

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan