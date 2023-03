Dans le cadre de Nuits des Forêts : De l’arbre au papier Maison forestière de la Parenterie (GPS 48.794096, 2.724031), 17 juin 2023, Pontcarré.

Dans le cadre de Nuits des Forêts : De l’arbre au papier Samedi 17 juin, 14h30 Maison forestière de la Parenterie (GPS 48.794096, 2.724031)

Venez créer votre feuille de papier… sous les arbres !

Avant de débuter la pratique, nous commencerons par une balade en forêt. L’occasion de découvrir les arbres qui la compose et leur vie. Pour les plus grands, un peu d’histoire de nos forêts régionales et la manière de la gérer au quotidien. Pour les enfants, des jeux mettant en éveil leur cinq sens et des récoltes de fleurs et feuilles.

Puis à l’aide de papiers usagés ou de végétaux, créer votre feuille de papier… que vous pourrez même personnaliser en y insérant des fleurs et des graines !

À prendre sur place : un sac en papier, un ou deux torchons et un goûter. Des vêtements adaptés à la balade et éventuellement un produit anti moustique/tique sont recommandés.

Maison forestière de la Parenterie (GPS 48.794096, 2.724031) D21, 77135 Pontcarré, France Pontcarré 77135 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:30:00+02:00

Forêt Arbre

Copyright Ariane Guinard