Découverte de l’apiculture maison forestière Châtellerault, 7 juillet 2023, Châtellerault.

Découverte de l’apiculture 7 juillet – 25 août, les vendredis maison forestière 4 € les enfants et 6 € les adultes (à partir de 15 ans)

Venez découvrir dans la convivialité la vie des abeilles et les fondamentaux de l’apiculture à la Maison Forestière de Châtellerault.

Sur réservation (accueil de 10 à 12 personnes par séance)

maison forestière 1 Avenue Honoré de Balzac,Châtellerault 86100 Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « apiculteurspc@outlook.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610045683 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0658449307 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

2023-08-25T16:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00

