Hip Open Dance : Lady Rocks Party Vendredi 9 février 2024, 21h00 maison folie Wazemmes Gratuit – sous réserve des places disponibles

Vendredi 9 février – 21h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Maison Folie Wazemmes – Auberge

Il est des compagnies qu’on a à coeur de voir souvent : Lady Rocks en fait clairement partie. En shows comme en créa, on tient à mettre le collectif et ses recompositions dans la boucle et de vous inviter dans la danse.

On célèbre tout ça cette année avec une soirée Lady Rocks Party à l’auberge, avec Big Daddy the Dude aux platines.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

