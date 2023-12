Hip Open Dance : Insectes maison folie Wazemmes Lille, 9 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Insectes Vendredi 9 février 2024, 20h00 maison folie Wazemmes 8/12€ – réservation conseillée

Vendredi 9 février – 20h

Maison Folie Wazemmes – Grande Salle

Quoi de plus repoussant que les insectes…ils ne sont pas spécialement beaux, vivent la plupart du temps dans des terrains boueux, rugueux ou sales et leur mode de vie est loin d’être un long fleuve tranquille…

Les insectes me font penser à nous, bboys et bgirls, praticiens du break : cette danse née dans un contexte de survie sur des cartons dans le Bronx, avec peu de moyens, au cœur d’un univers socio-politique violent. Sans relâche depuis plus de 40 ans, nous essayons d’exister par tous les moyens…tantôt en terrain hostile lors de battles pour gagner le respect ou sur le bitume pour survivre certaines fois.

Lady Rocks :

Depuis la création de Lady Rocks en 2012, les membres sont visibles à la fois sur scène (La Villette, Opéra de Massy, Opéra Bastille, Hôtel de Ville), dans le milieu des battles internationaux (Red Bull dance camp, Hip Hop session, Juste Debout), en entreprise avec une offre de bien être au travail par le hip hop et lors de prestations dans le milieu événementiel.

La compagnie insuffle un rayonnement en proposant des projets de territoire à la rencontre des publics, en dispensant des stages, ateliers, transmission de spectacles et projets sur mesure.

Lady Rocks est un projet d’ouverture sur la danse à 360° au sein d’espaces pluriels et complémentaires : créations, shows, battle, actions culturelles, événements

Spectacle suivi de la Lady Rocks Party à l’Auberge !

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

