Hip Open Dance : Groove maison folie Wazemmes Lille, 31 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : Groove Mercredi 31 janvier 2024, 20h00 maison folie Wazemmes 12/16€ – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-31T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-31T22:00:00+01:00

Mercredi 31 janvier – 20h

12/16€ – réservation conseillée

Maison Folie Wazemmes

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-groove

——–

Et un jour il y eu la Funk. 50 ans plus tard, Groove sera votre machine à remonter le temps : embarquez dans un soul train infernal mené par The Ruggeds et Ghetto Funk Collective, deux des grands noms du Hip Hop néerlandais, naviguant de la Soul à la House, du Hip Hop à la Hype.

The Ruggeds :

Crew parmi les plus titrés au monde, The Ruggeds est omniprésent : dans les battles à travers le monde, sur les clips de Justin Bieber… les 9 bboys vivent le breakdance comme un lifestyle et renouvellent leur art sur les planches.

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-groove »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 820, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Mercredi 31 janvier – 20h 12/16u20ac – ru00e9servation conseillu00e9e Maison Folie Wazemmes ——– Et un jour il y eu la Funk. 50 ans plus tard, Groove sera votre machine u00e0 remonter le temps : embarquez dans un soul train infernal menu00e9 par The Ruggeds et Ghetto Funk Collective, deux des grands noms du Hip Hop nu00e9erlandais, naviguant de la Soul u00e0 la House, du Hip Hop u00e0 la Hype. The Ruggeds : Crew parmi les plus titru00e9s au monde, The Ruggeds est omnipru00e9sent : dans les battles u00e0 travers le monde, sur les clips de Justin Bieber… les 9 bboys vivent le breakdance comme un lifestyle et renouvellent leur art sur les planches. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Hip Open Dance : Groove », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1074215.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-groove », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 462}, « link »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-groove »}, {« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]