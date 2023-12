Hip Open Dance : Workshop avec Brahim Bouchelaghem maison folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Hip Open Dance : Workshop avec Brahim Bouchelaghem
Samedi 27 janvier 2024, 14h00
maison folie Wazemmes
10€ – réservation conseillée

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00 Samedi 27 janvier – 14h/17h

10€ – réservation conseillée

Le Flow ——– Figure majeure de la scène chorégraphique, Brahim Bouchelaghem se réinvente sur scène depuis 20 ans. Au cours de sa carrière, in navigue entre cyphers et planches, allant de la performance à l’incarnation.

Le Flow ——– Figure majeure de la scène chorégraphique, Brahim Bouchelaghem se réinvente sur scène depuis 20 ans. Au cours de sa carrière, in navigue entre cyphers et planches, allant de la performance à l'incarnation.

A l'occasion d'une masterclass unique, il propose d'insister sur l'interprétation. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1
maison folie Wazemmes
70 rue des Sarrazins
Lille 59000

