Hip Open Dance : DJ set au 45 tour par DJ Aziz (Konkrite) maison folie Wazemmes Lille, 26 janvier 2024, Lille. Hip Open Dance : DJ set au 45 tour par DJ Aziz (Konkrite) Vendredi 26 janvier 2024, 21h00 maison folie Wazemmes Gratuit – Accès libre sous réserve des places disponibles

2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Vendredi 26 janvier – 21h Gratuit – Accès libre sous réserve des places disponibles Maison Folie Wazemmes – l'auberge ——– Soirée grand format à la maison Folie Wazemmes ! A l'occasion du premier week-end du festival, on prolonge l'athmosphère du solo de Brahim Bouchelaghem (compagnie Zahrbat) pour un DJ set funcky & black music uniquement mixé au 45 tours par DJ Aziz ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 maison folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

