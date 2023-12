Hip Open Dance : Sisto maison folie Wazemmes Lille, 26 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : Sisto Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 maison folie Wazemmes 12/16€ réservation conseillée

Vendredi 26 janvier – 20h

12/16€

Maison Folie Wazemmes

Dans ce solo presque autobiographique, le chorégraphe et danseur roubaisien revient sur cette oscillation, ce moment invisible qui n’est ni un mouvement ni une pause. Entre son hip hop d’origine et une danse contemporaine poétique, entre le corps adapté et le corps adaptant, ce solo aspire à être l’imbrication de l’action de résister et celle de consentir et donner simplement à ce corps vieillissant sa dimension poétique en privilégiant la différence plutôt que la soustraction.

Sisto c’est être là…encore…se tenir debout, résister et continuer, être, devenir et redevenir un corps dansant en perpétuel mouvement.

La Compagnie Zahrbat

La compagnie Zahrbat a été créée en décembre 2005, suivant l’année de création du premier solo de Brahim Bouchelaghem du même nom. Zahrbat surnom donné au père de Brahim qui lui rend hommage au travers cette première pièce, signifie celui qui bouge tout le temps, qui ne tient pas en place…tout comme son directeur artistique : Brahim Bouchelaghem

Solo – création 2024

Chorégraphie, interprétation et scénographie | Brahim Bouchelaghem

Musique originale | Usmar

Lumières et Régie Générale | Philippe Chambion

Costumes | Emmanuelle Geoffroy

Construction décor | Ateliers du Théâtre du Nord

Administration et coordination artistique | Marie Greulich

Production | Compagnie Zahrbat

Co production | Le Bateau Feu – Dunkerque, Le Flow – Ville de Lille (résidence)

Soutien (accueil en résidences) | La Factory Théâtre de l’Oulle – Avignon, Centre Culturel Barbara – Petite Forêt

Avec le soutien de | La Ville de Roubaix, de la DRAC Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France

Durée prévisionnelle | 50 minutes environ

La compagnie Zahrbat est conventionnée par la DRAC Hauts de France et est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts-de-France

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

