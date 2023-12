VIVANTE – Stéphanie Chêne Maison Folie Wazemmes Lille, 18 janvier 2024, Lille.

VIVANTE – Stéphanie Chêne 18 et 19 janvier 2024 Maison Folie Wazemmes 10/6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

➡ VIVANTE

Stéphanie Chêne

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 18 & Ven. 19 Janvier

⏲ 20h

10/6 €

Réservations : https://my.weezevent.com/vivante-1

Comment aimer ? À deux, à trois, à quatre. À quelle équation les sentiments résistent-ils ? Comment se défaire des autres, les vivants et les morts ?

Vivante est un solo poétique, polyphonique et physique. Véritable dialogue entre le corps et le texte, Aurélie Édeline incarne Rosa et les quatre personnages qui gravitent autour d’elle.

En traversant le deuil de son mari, Rosa nous questionne sur la possibilité de désirer et d’aimer librement. À travers ses mots, on entend sa voix et celle des autres, ces autres qu’elle a aimé et qui se sont aimés entre eux. Dans Vivante, il est question de féminité, de choix, de corps, de désirs, de liberté que l’on s’autorise ou pas. Du rapport au plaisir en tant que femme et de sentiments amoureux. Mais il est aussi question de brisure, de chute, de choc. Des chemins que l’on emprunte pour se ré-inventer.

