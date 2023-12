DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN Maison Folie Wazemmes Lille, 9 janvier 2024, Lille. DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN 9 et 10 janvier 2024 Maison Folie Wazemmes Réservation conseillé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T20:00:00+01:00 – 2024-01-09T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-10T20:00:00+01:00 – 2024-01-10T21:30:00+01:00 ➡ DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN

Thierry Collet | Cie Le Phalène

Maison Folie Wazemmes

Mar. 09 & Jeu. 10 janvier

⏲ 20h

6 à 21 €

Réservations : https://www.larose.fr/saison/spectacle/dans-la-peau-dun-magicien-.htm Dans le cadre de la Saison Nomade de la Rose des Vents 2023-2024. Thierry Collet a commencé à faire de la magie dès l’âge de 7 ans. Très vite, il a su qu’il explorerait cet art toute sa vie. Dans ce spectacle très personnel, il revient sur le parcours initiatique qui l’a amené à en faire son métier.

Il raconte les années d’apprentissage : les premiers congrès de magie, la découverte d’un milieu très machiste (les rares femmes présentes sont les partenaires qu’on coupe en morceaux), la transmission des secrets – qui se vendent ou qui se volent – et l’exigence de l’entraînement technique, presque obsessionnel. Thierry Collet, qui rêvait de devenir « Dark Vador » plutôt que « Ma sorcière bien-aimée », propose sur scène une rencontre singulière entre son histoire intime et son parcours artistique.

—

Magie – Dès 12 ans

// RENCONTRE //

Mar. 09 janv.

avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Crédit photo : Baptiste Lequiniou Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.larose.fr/saison/spectacle/dans-la-peau-dun-magicien-.htm »}] [{« link »: « https://www.larose.fr/saison/spectacle/dans-la-peau-dun-magicien-.htm »}] Baptiste Lequiniou Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu Maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Maison Folie Wazemmes Lille Latitude 50.624724 Longitude 3.048303 latitude longitude 50.624724;3.048303

Maison Folie Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/