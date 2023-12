AU NORD DU NORD Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Métalu à Chahuter

Maison Folie Wazemmes

Sam. 16 Décembre

⏲ 14h30 – 19h

Gratuit – Dès 4 ans Une vague immense nous enveloppe et nous emporte, destination la banquise !

Périple magique, guidé par l’enfant Glaçon ; le gris cède la place au blanc dans toutes ses nuances, la cacophonie urbaine s’estompe et les glaces jouent avec le silence. Rencontres inattendues et poétiques, découverte d’étendues infinies.

Chaque spectateur sur un bout d'iceberg, se laisse porter par la poésie de l'instant.

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

