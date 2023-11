LA TROUÉE – Road-Trip Rural [SPECTACLE] Maison Folie Wazemmes Lille, 5 décembre 2023, Lille.

LA TROUÉE – Road-Trip Rural [SPECTACLE] Mardi 5 décembre, 20h00 Maison Folie Wazemmes 10/6 €

[Spectacle]

➡ LA TROUÉE, Road-Trip Rural

Cie Le Compost

Maison Folie Wazemmes

Mar. 05 Décembre | 20h

10/6 €

Réservations : https://my.weezevent.com/la-trouee-1

« On dit que la terre influence le caractère ». De retour dans la ferme de sa grand-mère, l’autrice Cécile Morelle parcourt les terres de son enfance et raconte, entre les rideaux de brouillard et les paysages agricoles, la ruralité.

« Je vis encore dans une grande ville, et parfois j’ai peur que celles et ceux qui m’habitent fuient. » De retour aux terres où elle a grandi, Cécile Morelle observe la campagne, écoute les silences des femmes de ferme et tente de percer à jour le terrain de jeu de son enfance. Véritable carte postale tantôt tragique, tantôt comique, le récit de cette pièce de théâtre écrite sur les routes est à la fois, autobiographique et documentaire. La Trouée, road-trip rural relate ces rencontres paysannes, les corps et paroles de femmes entièrement dévouées à leur territoire. Un voyage intime en allant à la rencontre de l’autre, où l’autrice creuse les tunnels de son passé au fil des kilomètres parcourus de paroles agricoles, de silences et de chemins boueux.

TROUÉE, nom féminin : Large ouverture qui permet le passage ou qui laisse voir.

LA TROUÉE, jeune femme : revenant au pays et tentant de répondre à la question : pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?

©Colin Guillemant