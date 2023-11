ENFANTS SAUVAGES [SPECTACLE] – CÉDRIC ORAIN Maison Folie Wazemmes Lille, 30 novembre 2023, Lille.

ENFANTS SAUVAGES [SPECTACLE] – CÉDRIC ORAIN Jeudi 30 novembre, 19h30 Maison Folie Wazemmes 5/3/2 €

[Spectacle]

➡ Enfants Sauvages

Cédric Orain – La Traversée

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 30 Novembre | 19h30

5/3/2 € | Dès 8 ans

Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix ans. Il arrive un jour sur la place d’une grande ville, complètement perdu. Des passants l’entourent, et lui proposent de l’aider. Il ne répond rien. Il y a dans son regard et sa démarche quelque chose de pas tout à fait humain. Que va-t-on faire de lui ?

Dans cette pièce pour deux acteurs et un acrobate, Cédric Orain apporte sa propre lecture au mystère des « enfants sauvages » et nous interpelle sans détour sur ce que « grandir » veut dire.

On appelle « enfants sauvages », des enfants qui ont grandi seuls dans un milieu exclusivement animal. On a souvent du mal à croire que leurs histoires, si extraordinaires, puissent être vraies et d’une telle puissance dramatique.

