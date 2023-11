Voix Jumelles Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Voix Jumelles Maison Folie Wazemmes Lille, 26 novembre 2023, Lille. Voix Jumelles Dimanche 26 novembre, 16h30 Maison Folie Wazemmes Gratuit, sur inscription A l’occasion des 10 ans du jumelage Lille-Tlemcen et des 25 ans du jumelage Lille-Naplouse, la Ville de Lille, ATTACAFA et la Compagnie du Tire-Laine vous proposent d’assister à deux concerts uniques. La talentueuse Samira Brahmia, auteure-compositrice et interprète franco-algérienne, et les musiciens du Tire-Laine, interpréteront leurs répertoires musicaux aux influences arabo-andalouses, allant de l’Algérie à la Palestine. Un moment suspendu pour clore cette 20ème édition du Festival des Solidarités Internationales. GRATUIT – Sur réservation Maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/concert-voix-jumelles »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Maison Folie Wazemmes
70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille
Lille 59046 Wazemmes
Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-26T16:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:30:00+01:00

