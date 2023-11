VOIX JUMELLES Maison Folie Wazemmes Lille, 26 novembre 2023, Lille.

A l’occasion des 10 ans du jumelage Lille-Tlemcen et des 25 ans du jumelage Lille-Naplouse, la Ville de Lille, ATTACAFA et la Compagnie du Tire-Laine vous proposent d’assister à un concert unique.

La talentueuse Samira Brahmia, auteure-compositrice et interprète franco-algérienne, et les musiciens du Tire-Laine, interpréteront un répertoire musical aux influences arabo-andalouses, allant de l’Algérie à la Palestine.

Un moment suspendu pour clore cette 20ème édition du Festival des Solidarités Internationales.

Organisé par la Maison Folie de Wazemmes, Attacafa et la Compagnie du Tire-Laine.

