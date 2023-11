Coquelicots ou Shall we dance ? Maison Folie Wazemmes Lille, 22 novembre 2023, Lille.

Coquelicots ou Shall we dance ? Mercredi 22 novembre, 20h00 Maison Folie Wazemmes 10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Des corps, de la voix, de la musique et des mots.

Le spectacle Coquelicots ou shall we dance ? questionne l’endurance physique du corps féminin, sa résistance, sa persistance, le plaisir ou l’inquiétude de se mouvoir sans arrêt. Trois corps de femmes (deux danseuses et une comédienne – chanteuse) occupent le plateau, ensemble ou séparés ; ils habitent l’espace et le temps par un mouvement vibratoire et incessant.

« Coquelicots ou shall we dance? » prend son origine dans les entretiens que Nancy Naous a menés de 2018 à 2020 avec des mères et des épouses de disparus de la guerre civile libanaise (1975 à 1990).

Nancy : « Comment fais-tu pour faire passer le temps? supporter cette absence? »

Mère dont le fils est porté disparu: « Que veux-tu que je fasse? je bouge!»

Elle bouge, elle danse. Elles bougent. Elles dansent.

De la lamentation ou de l’exaltation? Tous les deux car leur corps mouvant est le vecteur de leur force intérieure, le moyen avec lequel elles transcendent l’absence, l’attente et le temps.

NB : nudité temporaire du haut du corps

Organisé par Maison Folie Wazemmes, Nancy Naous, Cie 4120.Corps

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

4120.CORPS et Emne Mroue