Naplouse-Lille, à la découverte de 25 ans de coopération
Maison Folie Wazemmes Lille, 22 novembre 2023

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Le 6 juin 1998, la Ville de Lille et la Ville de Naplouse en Palestine signaient un accord de jumelage, point de départ d’une politique active de coopération décentralisée menée par Lille et ses nombreux partenaires (Université de Lille, CAUE, Amitié Lille Naplouse, acteurs culturels…). Elle porte sur la santé, la culture, la coopération universitaire, la formation professionnelle ou encore la Ville durable.

Des dispositifs interactifs, photos, vidéos et témoignages vous permettront de vous immerger au cœur de cette coopération, de comprendre ses enjeux et de découvrir la richesse et la diversité des projets menés depuis 1998.

Organisée par Amitié Lille Naplouse, la Compagbie DMT et la Ville de Lille

Cie DMT