À l’occasion des 25 ans du jumelage entre Lille et Naplouse, une exposition et un concerts sont organisés par la Ville de Lille !

Voix Jumelles le 26.11 à la MFW (16h30-19h) par la MFW, Attacafa et la Cie du Tire-Laine

L’exposition, c’est l’occasion de célébrer et mettre en avant, faire connaître ces 25 années de coopération entre les deux villes. Vous montrer l’ampleur de cette coopération et de ce qu’elle a pu apporter aux habitants des deux villes.

L’exposition mets en lumière les projets menés à Lille et à Naplouse dans des domaines tels que le sport, la sante, la coopération universitaire, la culture, le développement urbain et patrimoine, et la gastronomie.

Interactive et crée par la Compagnie DMT, (en lien avec amitiés Lille Naplouse ainsi que d’autres partenaires) elle permettra au spectateur de vivre l’exposition à travers différents dispositifs. Avec une action à réaliser, découvrez les textes, images et témoignages abrités dans ces dispositifs.

Toucher, s’approcher, décrocher un combiné, déclencher des interrupteurs, éclairer… Autant de moyens technologiques et ludiques permettant de développer une curiosité et donc, une écoute plus grande.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

