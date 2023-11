LE PROBLÈME LAPIN Maison Folie Wazemmes Lille, 16 novembre 2023, Lille.

LE PROBLÈME LAPIN Jeudi 16 novembre, 20h00 Maison Folie Wazemmes 10/6 €

[Conférence Décalée]

➡ LE PROBLÈME LAPIN

Vertical Détour – Fréderic Ferrer

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 16 Novembre | 20h

10/6 € | Dès 12 ans

Réservez ici : https://my.weezevent.com/le-probleme-lapin-2

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à celles que nous finirons par manger et boire au fur et à mesure qu’il pleut du plastique, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d’appauvrissement et d’extinction du vivant, et in fine d’eux-mêmes ?

Mais les lapins sont-ils vraiment aussi crétins ? La question est évidemment essentielle.

Cartographie 7 : Le problème lapin

