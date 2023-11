La Guerre. L’Ukraine – Exposition Photographique Maison Folie Wazemmes Lille, 15 novembre 2023, Lille.

La Guerre. L’Ukraine – Exposition Photographique 15 novembre – 3 décembre Maison Folie Wazemmes Entrée Libre

[Exposition photographique]

➡ La Guerre. L’Ukraine.

Maison Folie Wazemmes

15 Novembre – 03 Décembre

⏲ Mer-Dim | 14h-19h

Gratuit

« Regarder notre propre souffrance » – c’est ce que propose cette exposition de photographies d’Olexandr Glyadyelov et de Maxim Dondyuk.

D’une manière ou d’une autre, la guerre a fait des Ukrainiens et Ukrainiennes des participants directs — héros, victimes, chroniqueurs. Les appareils photos et les réseaux sociaux ont transformé une majorité d’habitants en correspondants du quotidien, enregistrant les événements et expériences de la guerre.

Mais, parmi toutes ces images pléthoriques, peu sont réellement fortes, émotionnelles et destinées à rester dans l’Histoire pour faire partie de la mémoire nationale collective. Celles d’Olexandr Glyadyelov et de Maxim Dondyuk le sont, car ils représentent deux générations de la photographie documentaire ukrainienne. Ils couvrent la guerre en Ukraine depuis 2014, allant régulièrement sur le front pour raconter les exploits et les tragédies des habitants et des combattants.

Tous deux documentent les horreurs de l’agression russe : les frappes aériennes des quartiers résidentiels, les fosses communes, les bombardements des infrastructures civiles et paysannes, le matériel détruit, les blessés et les corps de civils ukrainiens assassinés.

Aujourd’hui, chaque Ukrainien a son propre récit, parfois très personnel de la guerre. Ce traumatisme collectif modifie radicalement l’optique du spectateur : l’exposition se transforme ainsi en une sorte de séance de psychothérapie dans un pays en conflit. Nous cherchons donc à visualiser et à partager notre douleur avec les autres. Mais cette exposition parle avant tout du courage et de la force des Ukrainiens et Ukrainiennes.

Oleg Sosnov, Kiev

Commissaire de l’exposition

Exposition organisée par la Ville de Lille

En partenariat avec l’Institut Français

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T19:00:00+01:00

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

