À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS – Conférence décalée Maison Folie Wazemmes Lille, 14 novembre 2023, Lille.

À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS – Conférence décalée Mardi 14 novembre, 20h00 Maison Folie Wazemmes 10/6

[Conférence Décalée]

➡ À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS

Vertical Détour – Fréderic Ferrer

Maison Folie Wazemmes

Mar. 14 Novembre | 20h

10/6 €

Réservez ici : https://my.weezevent.com/cartographies-le-canard

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?

Et si on retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud ? Au large de Terre-Neuve ? Le long des côtes québécoises ? Devant la statue de la liberté ? Dans le golfe du Mexique ?

Ou plus au nord ? Prisonniers de la banquise ? Au large de Thulé ? Sur les côtes russes de l’océan glacial arctique ?

Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ?

Cette conférence vise à décrire l’expérience de la NASA et à expliquer pourquoi il faut retrouver de toute urgence ces canards. Le conférencier présente les premiers résultats de son enquête, émet des hypothèses sur la localisation des palmipèdes, raconte l’odyssée des canards rescapés de 1992, analyse les conséquences de cette disparition du point de vue climatique. Il utilise des images satellites et des documents scientifiques afin d’étayer son propos et mettre en perspective ses hypothèses.

Cette proposition artistique est le résultat d’un travail de rencontres et d’échanges avec des scientifiques et spécialistes du monde arctique.

Cartographie 1 : À la recherche des canards perdus

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cartographies-le-canard »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Cette proposition artistique est le ru00e9sultat du2019un travail de rencontres et du2019u00e9changes avec des scientifiques et spu00e9cialistes du monde arctique. En septembre 2008, la Nasa lu00e2che 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du ru00e9chauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne ru00e9apparaissent jamais. Pourquoi faut-il retrouver de toute urgence ces canards ? Une ru00e9ponse u00e0 obtenir le 14 novembre u00e0 la MFW ! Cie Vertical Du00e9tour Confu00e9rence climat de Fru00e9du00e9ric Ferrer. Duru00e9e : 80 mn », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « A la recherche des canards perdus – Confu00e9rence », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1041304.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/cartographies-le-canard », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://my.weezevent.com/cartographies-le-canard »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00