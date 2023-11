JE PARS SANS MOI [SPECTACLE] Maison Folie Wazemmes Lille, 7 novembre 2023, Lille.

[Spectacle]

➡ JE PARS SANS MOI

Isabelle Lafon | Les Merveilleuses

Maison Folie Wazemmes

Mar. 07 & Mar. 08 Novembre | 20h

10/6 €

Sur scène, un incroyable duo.

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte : les impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

De ce récit passé, d’une étrangeté et d’une délicatesse rare, nous poursuivons l’histoire, ou les histoires jusqu’aujourd’hui en 2023. Nous ne cherchons pas à cerner la folie ou à entrer dans des catégories qui ne nous concernent pas. On pourrait appeler cela des confidences éclatées, subversives, fragiles, furieuses parfois, des petits éclats de verre.

ET si nous, femmes et comédiennes, ne faisions que traverser notre rapport intime et personnel à la folie. Qui est « folle » ? Qui ne l’est pas ? Qui écoute qui ? Reste un terrain mouvant, où les rôles sont susceptibles à tout moment de s’inverser.

Créé en janvier 2023 au Théâtre national de La Colline à Paris

Réservations via : https://my.weezevent.com/je-pars-sans-moi-isabelle-lafon ou au 03 20 78 20 23

Conception et mise en scène : Isabelle Lafon | Avec : Isabelle Lafon, Johanna Korthals Altes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

