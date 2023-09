CÉLESTE, MA PLANÈTE Maison Folie Wazemmes Lille, 10 octobre 2023, Lille.

CÉLESTE, MA PLANÈTE Mardi 10 octobre, 19h30 Maison Folie Wazemmes 5/3/2 €

➡ [SPECTACLE] CÉLESTE, MA PLANÈTE

Didiez Ruiz – la Compagnie des Hommes

Maison Folie Wazemmes

Mar. 10 Octobre | 19h30

5/3/2 €

Dès 9 ans

Dans cette adaptation du roman éponyme de roman de Timothée de Fombelle, « Didier Ruiz joue la carte d’une esthétique forte pour une aventure haletante et pleine de suspense, au milieu d’une ville futuriste et déshumanisée. » – Télérama

Elle est apparue un matin dans l’ascenseur. On a monté cent-quinze étages en silence. Puis elle est entrée dans l’école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas ». J’avais peur de tomber amoureux. À l’heure du déjeuner, elle est partie et n’a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve.

Dans un futur, peut-être pas si lointain, une mégapole de tours de verres, une atmosphère tellement polluée que l’on ne sort jamais, un adolescent solitaire.

Tout cet univers bascule le jour de l’arrivée de la belle Céleste à l’école. Un coup de foudre, une disparition, une course-poursuite pour la sauver mais aussi pour sauver le monde. Dystopie écologique, Céleste, ma planète nous aide à réfléchir à travers un conte : quand une histoire d’amour se fait combat écologique…

Réservations au 03 20 78 20 23 (Accueil du mercredi au vendredi de 14h à 17h)

Billetterie sur place 1h avant la représentation

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 78 20 23 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T19:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00

2023-10-10T19:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00