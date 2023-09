[ATELIER] LES PARLEUSES Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Sam. 07 Octobre

⏲ de 16h à 18h

Gratuit D’un pays l’autre.

Il comprend un atelier lecture arpentage avec Aurélie Olivier, un atelier écriture avec l’autrice Selima Attalah et une lecture enregistrement. ➕ https://litterature-etc.com/articles/categorie/les-parleuses/ Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://litterature-etc.com/articles/categorie/les-parleuses/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

