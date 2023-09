[EXPOSITION] TOUT UN MONDE de Patrick Corillon Maison Folie Wazemmes Lille, 6 octobre 2023, Lille.

A partir du vendredi 6 octobre, venez découvrir l’exposition « Tout un Monde » de l’artiste plasticien, écrivain et dramaturge liégeois Patrick Corillon.

L’exposition sera constituée de deux installations thématiques, à la fois scénographies et petit musée d’objets – vrais ou créés de toute pièce par l’artiste – pour illustrer :

➡« La Maison Vague », autour de l’univers des chansons de marin

➡ « Charmes en série » qui s’appuie sur les légendes de la forêt ardennaise.

1️⃣ « La Maison vague » Une saga de chansons de marins.

Le sentiment océanique, c’est la recherche de cette immensité qui nous manque tant, de ce qui n’existe peut-être nulle part sur terre, et qu’en même temps on a l’impression d’avoir connu il y a très longtemps, avant de l’avoir définitivement perdu.

2️⃣ « Charmes en série » Un cycle sauvage de légendes ardennaises. Dans les environs de Liège, durant plus de 500 ans, un territoire de quelques kilomètres carrés s’est maintenu comme « zone franche ».

À condition de n’y construire aucune maison, il était permis à chacun de glaner, marauder, braconner ou même cultiver ces terres comme il l’entendait. Cette liberté d’exploitation a forgé au sein des populations locales un état d’esprit d’une singulière sauvagerie qui subsiste encore de nos jours.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T14:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00