Nord Projection plein air – Lille Maison Folie Wazemmes Lille, 16 septembre 2023, Lille. Projection plein air – Lille Samedi 16 septembre, 21h00 Maison Folie Wazemmes Cet été, les Rencontres Audiovisuelles vous donnent rendez-vous en région Hauts-de-France pour des projections en plein air autour d’un format peu diffusé : le court métrage ! • Programme spécial Sport & patrimoine (dès 10 ans)

Une compilation de films de patrimoine qui revisitent la thématique du sport à travers les âges : animation, documentaire, fiction. Un programme pour les grands et les petits sportifs ! Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Samedi 16 septembre, 21h

